Cem Arıdağ kimdir, ne iş yapıyor? Aslı İnandık'ın sevgilisi Cem Arıdağ kaç yaşında, nereli?

Aslı İnandık ile Cem Arıdağ'ın evlilik kararı almasının ardından, Cem Arıdağ'ın hayatı ve kariyeri kamuoyunun gündemine taşındı. Ünlü oyuncunun sevgilisi olarak merak edilen Arıdağ'ın eğitim geçmişi, mesleği ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. Peki, Aslı İnandık'ın sevgilisi Cem Arıdağ kimdir, Cem Arıdağ ne iş yapıyor, Cem Arıdağ kaç yaşında, Cem Arıdağ nereli? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler…

ASLI İNANDIK'IN SEVGİLİSİ CEM ARIDAĞ KİMDİR?

Oyuncu Aslı İnandık ile birlikteliğiyle gündeme gelen Cem Arıdağ, iletişim ve kurumsal danışmanlık alanında kariyer yapan bir profesyoneldir. Aslı İnandık, Cem Arıdağ ile olan ilişkisini 2024 yılının Aralık ayında katıldığı bir partide kamuoyuyla paylaşmıştı. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürürken, Cem Arıdağ'ın Aslı İnandık'a evlilik teklifinde bulunmasıyla yeniden magazin gündeminde yer aldı.

İş yaşamında kurumsal iletişim, reklam ve stratejik danışmanlık alanlarında görev üstlenen Cem Arıdağ, ulusal ve uluslararası birçok markanın iletişim süreçlerinde sorumluluk aldı. İletişimi yalnızca pazarlama eksenli değil, veri analizi ve psikolojinin kesişiminde değerlendirilen çok disiplinli bir alan olarak ele almaktadır.

CEM ARIDAĞ NE İŞ YAPIYOR?

Cem Arıdağ, UNITE Edelman Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca reklam, kurumsal iletişim ve marka stratejileri üzerine çalışan Arıdağ, çok sayıda ulusal ve uluslararası markanın iletişim süreçlerinin yönetiminde yer aldı.

Profesyonel kariyerinin yanı sıra akademik çalışmalara da önem veren Cem Arıdağ, iletişim alanındaki bilgi ve deneyimini üniversitelerde verdiği derslerle öğrencilere aktarmaktadır. Akademik çalışmalarını ilerletmeyi hedefleyen Arıdağ'ın doktora düzeyinde eğitim planladığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer almaktadır.

CEM ARIDAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cem Arıdağ'ın doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

EĞİTİM HAYATI VE KARİYERİ

Cem Arıdağ, orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde aldı. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Arıdağ, New York Pace Üniversitesi'nde Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı.

Reklam ve kurumsal iletişim alanındaki kariyerinde stratejik iletişim yönetimi üzerine çalışan Cem Arıdağ, özellikle veri odaklı iletişim modelleri ve psikoloji temelli iletişim yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Üniversitelerde verdiği derslerle sektörde edindiği deneyimleri genç iletişimcilere aktarmayı sürdüren Arıdağ, akademik çalışmalarını ilerletmeyi hedeflemektedir.