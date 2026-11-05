Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Celtic Beşiktaş maçı bugün mü?

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Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Glasgow'da da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte Celtic Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA

Celtic Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, İskoçya saatiyle 20.00'de başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı bugün, 5 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele, saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.