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Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Celtic Beşiktaş maçı bugün mü?

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Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Celtic Beşiktaş maçı bugün mü?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İskoç devi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki dördüncü maçını takip etmek isteyen futbolseverler, Celtic Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve maçın bugün olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Glasgow'da da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte Celtic Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA

Celtic Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, İskoçya saatiyle 20.00'de başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı bugün, 5 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele, saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı 4-1 ve Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve henüz puan toplayamadı. İskoç ekibi Ferencvaros'a 3-1, Benfica'ya 4-1 ve Celta Vigo'ya 2-1 yenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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