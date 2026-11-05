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Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz mi?

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Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İskoçya'da Celtic'e konuk olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının yayın kanalı, kanal numaraları ve internetten izleme seçenekleri.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş'ın Celtic maçını TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon UEFA organizasyonlarında Türk takımlarının maçlarını şifresiz olarak ekrana getiriyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler de TRT'nin dijital platformu tabii'de TRT 1 canlı yayınını ücretsiz takip edebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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