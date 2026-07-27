Çelik kimdir? Şarkıcı Çelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

90'lı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Çelik Erişçi, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündeme gelmesinin ardından sanatçı hakkında "Çelik kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?", "Ne iş yapıyor?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Çelik Erişçi'nin hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

ÇELİK KİMDİR?

Çelik, tam adıyla Çelik Erişçi, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Güçlü sesi, duygusal şarkıları ve uzun yıllara yayılan müzik kariyeriyle tanınan sanatçı, 1990'lı yıllardan itibaren Türk pop müziğinin önemli temsilcileri arasında yer aldı. Müzik hayatına İzel-Çelik-Ercan grubuyla başlayan Çelik, daha sonra solo kariyerine devam ederek birçok hit parçaya imza attı.

ŞARKICI ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Çelik Erişçi, 15 Haziran 1966 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

ÇELİK NERELİ?

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, İstanbul doğumludur. Aslen Adanalı bir aileden gelmektedir.

ÇELİK'İN KARİYERİ

Çelik, müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında tamamladı. Profesyonel müzik kariyerine İzel ve Ercan Saatçi ile kurduğu İzel-Çelik-Ercan grubunda başladı. Grubun kısa sürede büyük ilgi görmesinin ardından solo kariyerine yönelen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Ateşteyim", "Hercai", "Meyhaneci", "Dilberim", "Yaman Sevda", "Özledim" ve "Benimle Kal" gibi şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinde yer aldı. Kariyeri boyunca birçok albüm yayımlayan Çelik, konser çalışmaları ve yeni projeleriyle müzik hayatını sürdürmeye devam etmektedir.