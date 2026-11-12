Çekya İspanya maçı hangi kanalda, Çekya İspanya nereden CANLI izlenir?

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Çekya ile İspanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te Prag'daki epet ARENA'da oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Çekya İspanya maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

ÇEKYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya İspanya maçı, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor'un platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 88

D Smart: 80

Tivibu: 381

Turkcell TV+: 72

Kablo TV: 142

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ÇEKYA İSPANYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Çekya İspanya maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Spor'dan takip edebilir. A Spor uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

ÇEKYA İSPANYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Çekya İspanya maçı şifresiz yayınlanacak. A Spor, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

ÇEKYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya İspanya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ÇEKYA İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya ile İspanya arasındaki karşılaşma, Prag'daki epet ARENA'da oynanacak.

ÇEKYA İSPANYA MAÇI CANLI SKOR

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