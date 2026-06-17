Cedric Bakambu kimdir, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu Galatasaray'da, Bursaspor'da oynadı mı, hangi takımlarda oynadı mı?

Süper Lig devlerinin transfer gündemlerinde ve geçmiş kadro yapılanmalarında her dönem ağırlığını hissettiren Cedric Bakambu, hızı ve bitiriciliğiyle gittiği her ligde iz bırakmayı başarmış bir isim olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada ve spor forumlarında golcü arayışındaki takımların taraftarları tarafından sıkça araştırılan "Bakambu Türkiye'de hangi takımlarda oynadı, Galatasaray forması giydi mi, şu an hangi takımda oynuyor?" sorguları hız kazandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının da en önemli kozlarından biri olan başarılı futbolcunun biyografisini, istatistiklerini ve kariyeri boyunca formasını terlettiği kulüplerin tam listesini sizler için derledik.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Cédric Bakambu olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu, 11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'nın Ivry-sur-Seine kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol altyapısını Fransa'da alan ve genç yaş gruplarında Fransa milli takımı forması da giyen deneyimli golcü, daha sonra asıl vatanı olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nı seçmiştir. Forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabilen ancak asıl pozisyonu santrafor olan 1.82 boyundaki yıldız oyuncu, güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve ceza sahası içindeki bitiriciliği ile tanınmaktadır.

CEDRIC BAKAMBU GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Türkiye'deki futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Bakambu'nun sarı-kırmızılı formayı giyip giymediğidir. Evet, Cedric Bakambu Galatasaray'da oynamıştır. 2023-2024 sezonunun başında (Temmuz 2023) Al-Nasr kulübünden Galatasaray'a transfer olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin alternatifi olarak görev almıştır. Yarım sezon kaldığı Galatasaray'da Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarlarında sahaya çıkan Bakambu, gösterdiği profesyonel duruşla taraftarların sevgisini kazanmıştır. Yıldız oyuncu, 2024 yılının kış transfer döneminde (Şubat 2024) İspanya'nın Real Betis kulübüne bonservis bedeli kazandırarak transfer olmuştur.

CEDRIC BAKAMBU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyeri tam anlamıyla bir "seyyah golcü" profilini yansıtan Cedric Bakambu, dünyanın dört bir yanındaki önemli liglerde ve kulüplerde boy göstermiştir. İşte Demokratik Kongolu yıldızın sırasıyla forma giydiği takımların tam listesi:

• Sochaux (Fransa): Profesyonel futbol kariyerine adım attığı ve altyapısından yetiştiği kulüp.

• Bursaspor (Türkiye): 2014-2015 sezonunda Türkiye'ye ilk gelişini yapmış, sergilediği muazzam performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmiştir.

• Villarreal (İspanya): Bursaspor'dan sonra transfer olduğu La Liga ekibinde golleriyle adından söz ettirmiş ve kulübün unutulmaz forvetleri arasına girmiştir.

• Beijing Guoan (Çin): Astronomik bir transfer ücretiyle Çin Ligi'ne transfer olmuş, burada da gol krallıkları ve kupalar yaşamıştır.

• Olympique Marsilya (Fransa): Yeniden Avrupa'ya dönerek Fransa Ligue 1 devinde kısa bir dönem forma giymiştir.

• Olympiakos (Yunanistan): Komşu ülkede gol kralı unvanını alarak kariyerinde yeniden yükselişe geçmiştir.

• Al-Nasr (BAE): Çok kısa süren bir Birleşik Arap Emirlikleri macerası olmuştur.

• Galatasaray (Türkiye): 2023 yılının yazında imza atarak Süper Lig'e geri dönmüştür.

• Real Betis (İspanya): Galatasaray'dan sonra transfer olduğu ve güncel olarak formasını terlettiği La Liga kulübüdür.