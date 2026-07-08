Çarşamba hangi diziler var? 8 Temmuz Doğanın Kanunu saat kaçta başlıyor?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2026

14:35 Yürek Çıkmazı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var

22:20 Alita: Savaş Meleği

00:45 3'te 3

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu (20.00)