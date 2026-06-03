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Çarşamba hangi diziler var? 3 Haziran Eşref Rüya yeni bölüm saat kaçta?

Çarşamba hangi diziler var? 3 Haziran Eşref Rüya yeni bölüm saat kaçta?
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 HAZİRAN 2026

14:25 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - TRT 1 Ana Haber

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:30 - Katwe Kraliçesi

 

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