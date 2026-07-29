Çarşamba hangi diziler var? 29 Temmuz Doğanın Kanunu saat kaçta başlıyor?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 TEMMUZ 2026
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Vizontele
22.10 - Öldürme Arzusu
00.00 - Asırlık Gece
02.05 - Seksenler
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu