Çarşamba hangi diziler var? 26 Kasım Eşref Rüya, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Sakıncalı

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 KASIM

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi (Yabancı Sinema)

21:40 Ölümcül Sular (Yabancı Sinema)

23:30 Cennetin Çocukları