Çarşamba hangi diziler var? 26 Kasım Eşref Rüya, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Sahipsizler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Sakıncalı
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 KASIM
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi (Yabancı Sinema)
21:40 Ölümcül Sular (Yabancı Sinema)
23:30 Cennetin Çocukları