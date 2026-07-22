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Çarşamba hangi diziler var? 22 Temmuz bu akşam dizi var mı?

Çarşamba hangi diziler var? 22 Temmuz bu akşam dizi var mı?
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2026

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 Başakşehir - Inter Turku | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu

22:55 Asırlık Gece

01:55 Seksenler

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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