Haberler

Çarşamba hangi diziler var? 11 Mart Eşref Rüya, Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor?

Çarşamba hangi diziler var? 11 Mart Eşref Rüya, Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Yeraltı bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Yeraltı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 11 Mart 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz (20.00)

ATV: Kuruluş Orhan (20.00)

Kanal D: Eşref Rüya (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 MART 2026

15:30 - Kur'an'ın Mesajı

16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 - Ramazan Sevinci

19:25 – Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:35 - Vefa Sultan

Onur BAYRAM
Haberler.com
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı