Çarşamba hangi diziler var? 11 Mart Eşref Rüya, Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz (20.00)

ATV: Kuruluş Orhan (20.00)

Kanal D: Eşref Rüya (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 MART 2026

15:30 - Kur'an'ın Mesajı

16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 - Ramazan Sevinci

19:25 – Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:35 - Vefa Sultan