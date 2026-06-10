Çarşamba hangi diziler var? 10 Haziran Eşref Rüya, Doğanın Kanunu yeni bölüm saat kaçta?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 HAZİRAN 2026

19:00 Ana Haber

20:00 Taşacak Bu Deniz

23:45 Ajan | Yabancı Sinema

01:55 Seksenler

03:30 Benim Adım Melek