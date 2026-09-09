Çarşamba günü hangi diziler var? 9 Eylül Haysiyet dizisi bu akşam saat kaçta?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2026

14:45 - Evlilik Güzeldir

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Özel Ekip 2 | Yabancı Sinema

22:00 - Sporting CP - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

00:15 - Evlilik Güzeldir

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Aşk ve Taht

Kanal D: Haysiyet

Show TV: Sevdan Bir Ateş

NOW TV: -

Star TV: -