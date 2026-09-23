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Çarşamba günü hangi diziler var? 23 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

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Çarşamba günü hangi diziler var? 23 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümü bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Aşk ve Taht

Kanal D: Haysiyet

Show TV: Sevdan Bir Ateş

NOW TV: Anne Yarısı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

23.15 Gönül Dağı

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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