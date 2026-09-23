Çarşamba günü hangi diziler var? 23 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Aşk ve Taht

Kanal D: Haysiyet

Show TV: Sevdan Bir Ateş

NOW TV: Anne Yarısı

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

23.15 Gönül Dağı