Haberler

Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: Persona

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 OCAK

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Persona

21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema

01:40 - Lingo Türkiye

02:45 - Kara Ağaç Destanı

05:05 - Seksenler

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı

Sessiz sedasız geldi, Süper Lig devine imzayı attı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu