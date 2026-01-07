Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: Persona

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 OCAK

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Persona

21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema

01:40 - Lingo Türkiye

02:45 - Kara Ağaç Destanı

05:05 - Seksenler