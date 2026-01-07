Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.
TRT 1: Persona
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 OCAK
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Persona
21:45 - Arıcı: Ölüm Kovanı | Yabancı Sinema
01:40 - Lingo Türkiye
02:45 - Kara Ağaç Destanı
05:05 - Seksenler