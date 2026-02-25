Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Eşref Rüya, Yeraltı saat kaçta başlıyor?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan (20.00)

Kanal D: Eşref Rüya (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT

17:45 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tay | Türk Sineması

21:40 Maç Önü

23:00 Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması