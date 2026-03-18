Carragher ne dedi, Carragher Galatasaray'a ne dedi (Liverpool Galatasaray)?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kader randevusu yaklaşırken, Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher'dan Galatasaray'ı kızdıracak veya heyecanlandıracak analizler geldi. Futbolseverlerin yoğun bir şekilde araştırdığı "Carragher Galatasaray-Liverpool maçı için ne dedi?" başlığı altında, İngiliz yorumcunun Anfield Road'daki rövanş senaryoları mercek altına alındı. İstanbul'daki ilk maçın ardından Galatasaray'ın direncini ve hücum hattını değerlendiren efsane ismin, İngiliz basınında geniş yankı bulan tahminlerini ve maçın kilit noktalarına dair yaptığı o çok konuşulan açıklamaları sizler için derledik.

CARRAGHER'DAN GALATASARAY ANALİZİ: HARİKA BİR TAKIM DEĞİL

Anfield Road'daki kritik randevu öncesinde bir programa konuk olan Jamie Carragher, Galatasaray'ın kadro kalitesini ve oyun gücünü hedef aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Liverpool için büyük bir engel teşkil etmemesi gerektiğini savunan Carragher, "Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'un mutlak suretle elemesi gereken bir ekip" diyerek temsilcimizi küçümseyen bir tavır sergiledi. Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

TUR ŞANSI İÇİN OLAY YARATAN ORAN: ŞİMDİ YÜZDE 98

İngiliz yorumcu, sadece Galatasaray'ın oyununu eleştirmekle kalmadı; Liverpool'un turu geçeceğine olan inancını ilginç bir matematikle dile getirdi. Eşleşmenin başındaki görüşlerini güncelleyen Carragher, "Geçen hafta %99 ihtimalle eleyeceğimizi söylüyordum. Şu an ise %98 ihtimalle turu geçeriz diyorum" ifadelerini kullandı. Aradaki küçük düşüşe rağmen Liverpool'u kesin favori gösteren bu açıklama, İngiliz basınında da geniş yankı buldu.

Liverpool eski futbolcusu Jamie Carragher son açıklamasında"Galatasaray'ı eleyebileceğimizden birkaç hafta öncesi kadar emin değilim." dedi.

ANFIELD ÖNCESİ SÖZ DÜELLOSU BAŞLADI

Carragher'ın bu özgüven dolu ve kışkırtıcı yorumları, Galatasaray cephesinde motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Özellikle deplasmanda oynanacak rövanş öncesi "yüzde 98" vurgusu, sarı-kırmızılı futbolcuların sahadaki hırsını artıracak cinsten. İngiliz devinin efsanesinin bu çıkışına, Galatasaray teknik heyetinin veya oyuncuların sahada nasıl bir cevap vereceği ise tüm futbol otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.