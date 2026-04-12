Cansel Ayanoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Cansel Ayanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul’da düzenlenen operasyonun yankıları sürerken, ortaya çıkan isimler kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle Cansel Ayanoğlu ile ilgili gelişmeler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANSEL AYANOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi arasında Cansel Ayanoğlu da yer aldı.

CANSEL AYANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına yönelik olarak sürdürülüyor. Operasyonlar bu kapsamda gerçekleştirildi.

CANSEL AYANOĞLU KİMDİR?

Cansel Ayanoğlu 1993 doğumludur. Aslen Bulgaristan göçmeni olan Ayanoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Estetisyen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ayanoğlu, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programıyla geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmiştir.