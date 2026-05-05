Canlı maç nereden izlenir? (BEŞİKTAŞ KONYASPOR) 5 Mayıs Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hangi kanalda ZTK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş–Konyaspor karşılaşması futbol gündeminin en çok konuşulan maçları arasında yer alıyor. “ZTK maçı hangi kanalda?” ve “canlı maç nasıl izlenir?” soruları öne çıkarken, 5 Mayıs’taki dev mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini ve platform detaylarını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şifresiz yayın imkânı sayesinde bu kritik mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayınla canlı maç takibi mümkün olacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Kupada finale çıkacak takımı belirleyecek bu önemli karşılaşma büyük heyecanla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki kritik mücadele saat 20:30’da başlayacak. Akşam oynanacak maç, taraftarlara yüksek tempolu bir futbol karşılaşması sunacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde Konyaspor’u ağırlayarak Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmek için sahaya çıkacak.