Haberler

Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu (ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu (ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Çankırı'da 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Çankırı Valiliği'nin kar tatili hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi arayışı sürüyor. Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu?

4 Şubat Çarşamba günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Çankırı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ÇANKIRI HAVA DURUMU
1. Gün – Bugün:

Hava bulutlu ve yağışlı bir seyir gösterebilir. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 10–12 °C civarında olacak, gece ise 6–7 °C dolaylarında seyredecek. Yağmur geçişleri olası.

2. Gün:

Yağış etkisini sürdürebilir. Gündüz sıcaklık 10–12 °C civarında, gece sıcaklığı 3–5 °C arasında olacak. Hava genel olarak ılımlı ve yağışlı geçebilir.

3. Gün:

Sıcaklıklar düşecek ve hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz yaklaşık 6–8 °C, gece -2 ile 1 °C civarında olacak; özellikle gece saatlerinde don riski bulunabilir.

4. Gün:

Hava yine soğuk ve bulutlu seyredecek. Gündüz sıcaklık 5–7 °C, gece sıcaklığı -2 ila 1 °C civarında olacak. Don ve soğuk hissi devam edebilir.

Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu (ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

