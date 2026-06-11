Caner Topçu kimdir? Caner Topçu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Caner Topçu, son yıllarda yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen önemli yapımlarda rol alan oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İstanbul doğumlu oyuncunun biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler…

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi ile alan Topçu, sahne sanatlarıyla başladığı kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürmüştür.

CANER TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

CANER TOPÇU NERELİ?

Başarılı oyuncu Caner Topçu İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonulu olduğu da bilinmektedir.

CANER TOPÇU’NUN KARİYERİ

Caner Topçu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamıştır. “Bilinçsizler” adlı film ile 2015 yılında ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, zamanla televizyon projelerinde yer alarak tanınırlığını artırmıştır.

2019 yılında Nöbet dizisinde başlayan ekran yolculuğu, 2021-2022 döneminde Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisindeki İlyas Reis rolüyle devam etmiştir. Ardından gençlik dizisi Duy Beni ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

2023 yılında Dönence dizisinde Özgür karakterine hayat veren Topçu, 2024’te Şahane Hayatım ve Holding projelerinde yer almıştır. Sinema tarafında ise Başka Türlü Aşk ve Aşk Sadece Bir An gibi yapımlarda rol almıştır.

Başarılı oyuncu, 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.