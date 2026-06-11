Haberler

Caner Topçu kimdir? Caner Topçu kaç yaşında, nereli?

Caner Topçu kimdir? Caner Topçu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Caner Topçu, rol aldığı dizilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle “Duy Beni”, “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” ve “Dönence” gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Caner Topçu kimdir? Caner Topçu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarının yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Caner Topçu, son yıllarda yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen önemli yapımlarda rol alan oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İstanbul doğumlu oyuncunun biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler…

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi ile alan Topçu, sahne sanatlarıyla başladığı kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürmüştür.

CANER TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

CANER TOPÇU NERELİ?

Başarılı oyuncu Caner Topçu İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonulu olduğu da bilinmektedir.

CANER TOPÇU’NUN KARİYERİ

Caner Topçu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamıştır. “Bilinçsizler” adlı film ile 2015 yılında ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, zamanla televizyon projelerinde yer alarak tanınırlığını artırmıştır.

2019 yılında Nöbet dizisinde başlayan ekran yolculuğu, 2021-2022 döneminde Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisindeki İlyas Reis rolüyle devam etmiştir. Ardından gençlik dizisi Duy Beni ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

2023 yılında Dönence dizisinde Özgür karakterine hayat veren Topçu, 2024’te Şahane Hayatım ve Holding projelerinde yer almıştır. Sinema tarafında ise Başka Türlü Aşk ve Aşk Sadece Bir An gibi yapımlarda rol almıştır.

Başarılı oyuncu, 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDuygu Kalkan:

yine sürü halinde tanıtılıyor bi oyuncu hayır mı bi başı bi sonu yok her gün yeni bi idolla çıkıyolar sonra ne olduğu belli değil işte böyle derken biri öne çıkıyo öbürü unutuluyo bence daha dikkatli seçim yapılması lazım kimle kim gibi tanıtılıyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökmen Çamlı:

başarılı bir oyuncu olmuş ama bu kadar detaylı bilgi paylaşmak biraz saygısızlık değil mi insanın özel hayatına bu kadar girişmek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Can:

aynı şeyleri hep görüyoruz işte genç oyuncuların hepsi aynı dizilerde rol alıyo hiç bir fark yok bu çocuklarda da yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti

Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri mahkemeyi karıştırdı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı

Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Milli yıldız nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Mardin'de 60 yıldır süren mülkiyet kavgası sonuçlandı: Türkiye'nin en uzun davalarından biriydi

60 yıllık kadastro davasında tarihi karar