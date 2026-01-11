Çanakkale okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Çanakkale'de okul yok mu (ÇANAKKALE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çanakkale'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine soktu. Çanakkale Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Çanakkale okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

Çanakkale: Boğazda Sert Poyraz ve Soğuk Hava Dalgası

Çanakkale, 12 Ocak sabahından itibaren Balkanlar ve Marmara üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Haftanın genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu bir seyir izlerken, Boğaz hattında etkili olacak sert rüzgarlar günlük yaşamı ve deniz ulaşımını etkileyebilir.

12-13 Ocak: Soğuk Rüzgarlar ve Yerel Yağışlar Haftanın ilk günü olan 12 Ocak'ta Çanakkale'de bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında seyrederken, rüzgarın kuzeyden sert esmesiyle hissedilen sıcaklık 4-5 derecelere kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü ise şehir merkezinde ve Gelibolu hattında yerel yağmur geçişleri bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 3 dereceye kadar gerileyeceği bu dönemde, kentin yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur görülebilir. Denizcilerin ve balıkçıların özellikle Boğaz'daki rüzgar hızı nedeniyle tedbirli olmaları önem arz ediyor.

14-15-16 Ocak: Ayaz ve Parçalı Bulutlu Gökyüzü 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren yağışlar kenti terk ediyor ancak dondurucu ayaz etkisini artırıyor. Gökyüzünün açmasıyla birlikte gece radyasyonel soğuma yaşanacak ve 15 Ocak gecesi termometreler 1 dereceyi gösterecek. Gündüz sıcaklıkları ise kademeli olarak yükselerek 16 Ocak Perşembe günü 8-10 derece bandına ulaşacak. Hafta sonuna yaklaşırken nem oranının %90 seviyelerine çıkmasıyla sabah saatlerinde pus ve sis oluşumu beklenebilir.

ÇANAKKALE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.