Çanakkale Aşıklar Sokağı olayı nedir? Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Aşıklar Sokağı yürüyüşü ne zaman yapılır?

Bayramiç ilçesinde yer alan “Aşıklar Sokağı” son dönemde yeniden gündeme gelirken, bölge halkı arasında anlatılan hikâyeler ve düzenlenen yürüyüş etkinliği merak uyandırdı. Romantik atmosferiyle bilinen sokakta yaşananlar ve belirli dönemlerde yapılan “Aşıklar Sokağı yürüyüşü” sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇANAKKALE AŞIKLAR SOKAĞI OLAYI NEDİR?

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde her yıl düzenlenen hayır yemeği kapsamında bir araya gelen gençler, 'Aşıklar Sokağı' adı verilen 1,5 kilometrelik yolda gün boyu tur atarak kendilerine en uygun eş adaylarını aradı.

KENDİLERİNE EN UYGUN EŞ ADAYINI BULMAK İÇİN GÜN BOYU TUR ATTILAR

Köy hayrı için hazırlanan 100 kazan keşkek katılımcılara, okunan mevlidin ardından ikram edildi. Çevre il ve köylerden binlerce kişi yemeğe katılırken, çok sayıda genç kız ve erkek ise hayır yerinden başlayıp ormana uzanan 1,5 kilometrelik yolda kendilerine en uygun eş adayını bulmak için gün boyu tur attı. Bu yıl da Aşıklar Sokağı'nda birçok genç birbiriyle tanıştı.

“İLK DEFA BU SOKAKTA TANIŞTIK”

Erkek arkadaşıyla bu sokak vesilesiyle tanıştığını söyleyen Esma Çetinkaya (19), “Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Mutluyuz. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık, uzun yıllardır da birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.

“BURADA TANIŞIP EVLENEN ÇOK İNSAN VAR”

Kız arkadaşıyla ilk kez bu sokakta konuştuklarını söyleyen Özgür Güngör (22) ise “Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah, Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek" dedi.

ANILARINI TAZELEYENLER DE VARDI

Ayrıca Aşıklar Sokağı, önceki yıllarda burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, önceki yıllarda tanıştıkları sokağa gelerek anılarını tazeledi.