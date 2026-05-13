Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında, nereli?

Türk dizi dünyasının en popüler isimlerinden Can Yaman yeniden merak konusu oldu. Hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde adından söz ettiren Yaman hakkında “Kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündeme gelirken, başarılı kariyeri ve özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncuyla ilgili ayrıntılar dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, Türk oyuncu, model ve eski avukattır. 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yer aldığı projelerle tanınan Yaman, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

CAN YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

CAN YAMAN NERELİ?

Can Yaman İstanbul doğumludur. Baba tarafından Arnavut kökenli ve Balkan göçmeni bir aileden gelmektedir.

CAN YAMAN’IN KARİYERİ

Can Yaman, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra kısa bir süre avukatlık yapmıştır. Ardından oyunculuk kariyerine geçiş yaparak 2014 yılında “Gönül İşleri” dizisiyle ekranlara adım atmıştır.

Daha sonra “İnadına Aşk”, “Hangimiz Sevmedik”, “Dolunay”, “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” gibi dizilerde rol alarak büyük çıkış yakalamıştır. Son yıllarda ise İtalya merkezli projelerde yer alarak uluslararası bir kariyer inşa etmiştir. Ayrıca reklam kampanyaları, kitap çalışması ve global markalarla iş birlikleriyle de adından söz ettirmektedir.