Call of Duty: Black Ops 7 ne zamana kadar ücretsiz? Call of Duty: Black Ops 7 ücretsiz nasıl oynanır?

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Call of Duty: Black Ops 7, sınırlı süreli ücretsiz deneme etkinliği ile oyunculara açıldı. Buna göre oyunun Multiplayer ve Zombies modları 16 Aralık 2025'ten 22 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak erişilebilir durumda.Bu tarih aralığı boyunca oyunu satın almadan doğrudan oynayabilir, klasik ve yenilenmiş haritalarda, hızlı tempolu çok oyunculu maçlarda ve co-op odaklı Zombies deneyiminde yer alabilirsiniz.

Bu ücretsiz dönem, yıl sonunda gerçekleşen CODMAS etkinliği kapsamında sunuluyor ve oyunculara Black Ops 7'nin sezon içeriklerini tanıtmayı amaçlıyor. Deneme süresi boyunca 20'den fazla Multiplayer haritası, sezon temalı içerikler ve Zombies moduna erişim mümkün oluyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 ÜCRETSİZ NASIL OYNANIR?

Call of Duty: Black Ops 7'yi ücretsiz olarak oynamak için belirlenmiş süre içinde oyunun "Free Access" (Ücretsiz Erişim) versiyonunu indirmeniz yeterli. Aşağıda adım adım nasıl başlayacağınız yer alıyor:

PLATFORMA GÖRE ADIM ADIM ÜCRETSİZ ERİŞİM

PLAYSTATION (PS4 / PS5)

PlayStation Store'u açın.

Arama çubuğuna Call of Duty: Black Ops 7 – Free Access yazın.

Ücretsiz sürümü bulun ve indirin.

XBOX (Series X|S / One)

Microsoft Store'u açın.

Call of Duty: Black Ops 7 – Free Access paketini arayın.

Ücretsiz sürümü indirin ve yükleyin.

PC (Steam veya Diğer Mağazalar)

Steam üzerinde veya resmi Call of Duty sitesinde yer alan Free Access sürümünü bulun.

Ücretsiz deneme sürümünü indirdikten sonra oyuna erişebilirsiniz.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 ÜCRETSİZ DENEYİMDE NELER VAR?

Multiplayer Modları: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination gibi klasik modlar ve mevsimsel temalı etkinlik modları.

20+ Harita: Fan-favori Nuketown 2025 ve CODMAS etkinlik haritaları dahil.

Zombies Modu: "Ashes of the Damned" gibi co-op temalı haritalarda zombi savaşına katılma.