Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 4 konusu nedir, Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

OYUNCULAR

Çakallarla Dans 4 filminin ana kadrosu serinin önceki filmlerinden tanıdık isimlerden oluşur:

• Şevket Çoruh (Muhasebeci Servet)

• İlker Ayrık (Gökhan)

• Timur Acar (Necmi)

• Murat Akkoyunlu (Muhasebeci Hikmet)

• Didem Balçın (Fatma)

• Şinasi Yurtsever (Bünyamin)

Bu ekip, serinin komedi dinamiğini taşıyan “çakallar” grubunu oluşturur.

KONUSU

Film, “çakallar” ekibinin yine para kazanma ve kısa yoldan zengin olma hayalleri peşinde koşarken kendilerini absürt bir olaylar zincirinin içinde bulmasını anlatır.

Bu filmde ekip, büyük bir organizasyon ve sahtecilik işine bulaşır. Planları her zamanki gibi basit görünse de işler hızla kontrolden çıkar. Yanlış anlaşılmalar, kaçak işler, mafyatik karakterler ve komik tesadüfler birbirini takip eder.

Hikâyenin temelinde, arkadaş grubunun “dürüst yoldan para kazanamama” hali ve sürekli batırdıkları planlar üzerinden ilerleyen kara komedi vardır.

FilmÇakallar ekibi, içine düştükleri büyük dolandırıcılık planının tüm sonuçlarıyla yüzleşir.

Planları yine bekledikleri gibi gitmez; hem peşlerine düşen kişilerden hem de kendi hatalarından dolayı işler iyice karışır. Ancak serinin genel tonuna uygun şekilde tamamen dramatik bir kapanış yerine, olaylar komik bir kaos içinde çözülür.

Ekip, her zamanki gibi büyük bir servet elde edemez ama hayatta kalmayı ve bir şekilde yine bir arada kalmayı başarır. Yani film, “başarısız ama kopmayan ekip” temasını koruyarak biter.

NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

Çakallarla Dans 4, 2016 yılında vizyona girmiştir.

Çekimler ağırlıklı olarak Türkiye’de yapılmıştır. Özellikle:

• İstanbul ve çevresi

• Şehir içi sahneler ve çeşitli mekânlar

• Bazı dış çekim alanları (şehir dışı sahneler)