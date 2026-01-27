Caiz nedir, ne demek, haram mı? Caiz değildir, Caiz olmaz ne demek?

İslam dininde sıkça karşılaşılan "caiz" kavramı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, caiz ne anlama geliyor, haram ile ilişkisi nedir? "Caiz değildir" veya "caiz olmaz" ifadeleri hangi durumlar için kullanılıyor? Günlük hayatta yapılan davranışlardan alınan kararlar, alışveriş tercihleri ve sosyal ilişkilerde bu terimlerin önemi oldukça büyük. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAİZ NE DEMEK?

Caiz, İslami terminolojide "dinî olarak yapılmasında sakınca olmayan, helal kabul edilen" anlamına gelir. Bir davranışın veya malın caiz olması, şeriat açısından yasaklanmadığını ve uygulanabileceğini ifade eder.

CAİZ HARAM MI?

Hayır. Caiz, haramın karşıtıdır. Haram, dinen yapılması yasak olan davranış ve şeyleri ifade ederken; caiz, yapılmasında dinen bir engel olmayanları tanımlar.

CAİZ DEĞİLDİR NE DEMEK?

Caiz değildir, İslam'a göre yapılması uygun olmayan, şeriata göre yasak veya sakıncalı olan şeyler için kullanılır. Yapılması teşvik edilmez ve mümkünse kaçınılması gerekir.

CAİZ OLMAZ NE DEMEK?

Caiz olmaz ifadesi, yapılan işin veya kullanılan malın dinen uygun olmadığını belirtir. Yani kişinin bu davranışı yapması ya da bu şeyi kullanması tavsiye edilmez ve harama yaklaşabilir.

CAİZ OLAN ŞEYLERE ÖRNEKLER

Zekât vermek

Namaz kılmak

Helal kazanç sağlamak

Müslüman arkadaşlarla sosyal ilişkiler kurmak

Ticarette adil olmak

CAİZ OLMAYAN ŞEYLERE ÖRNEKLER