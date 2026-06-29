Çağrı Özsaatçılar kimdir? Hakan Aysev’in eşi Çağrı Özsaatçılar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türk opera sanatının önemli isimlerinden tenor Hakan Aysev'in özel hayatı, evlilik haberiyle yeniden magazin gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Uzun süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine giren Aysev'in evliliği kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Hakan Aysev’in eşi Çağrı Özsaatçılar kimdir?", "Çağrı Özsaatçılar kaç yaşında?", "Çağrı Özsaatçılar nereli?" ve "Çağrı Özsaatçılar ne iş yapıyor?" soruları da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

HAKAN AYSEV’İN EŞİ ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR KİMDİR?

Çağrı Özsaatçılar, kamuoyunda daha çok dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev ile yaşadığı birliktelik sayesinde tanınmaktadır. Uzun süre magazin basınında Aysev'in sevgilisi olarak anılan Özsaatçılar, çiftin evlilik kararıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Kamuoyuna açık kaynaklarda Çağrı Özsaatçılar'ın yaşam öyküsü, eğitim geçmişi ya da kariyerine ilişkin doğrulanmış kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özsaatçılar, medyada daha çok Hakan Aysev ile olan birlikteliğiyle yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde evlenen çift, düğünden paylaşılan görüntülerle magazin gündeminde geniş yer buldu. Böylece Çağrı Özsaatçılar, Hakan Aysev'in yeni eşi olarak kamuoyunun ilgi gösterdiği isimlerden biri haline geldi.

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR KAÇ YAŞINDA?

Çağrı Özsaatçılar'ın doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin kamuoyuna açıklanmış ve doğruluğu kanıtlanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR NERELİ?

Çağrı Özsaatçılar'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR NE İŞ YAPIYOR?

Çağrı Özsaatçılar'ın mesleğine ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi de kamuoyuna yansımış değil.