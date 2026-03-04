Çağrı filmi Ebu Cehil kim, Ebu Cehil'i kim oynuyor?

Mekke'nin en azılı İslam düşmanlarından biri olan ve Bedir Savaşı'ndaki sonuyla bilinen Çağrı filmi Ebu Cehil karakteri, usta bir aktörün ellerinde adeta ete kemiğe büründü. Filmi her izleyen sinemaseverin merak ettiği Ebu Cehil'i kim oynuyor sorusu, yapımın uluslararası oyuncu kadrosunun zenginliğini de ortaya koyuyor. Karakterin o karanlık ve tavizsiz duruşunu beyaz perdeye taşıyan İngiliz aktörün kariyerini ve Çağrı filmi oyuncu kadrosu içindeki kritik rolünü sizler için derledik.

ÇAĞRI FİLMİNDE EBU CEHİL'İ KİM OYNUYOR?

Çağrı filminin uluslararası (İngilizce) versiyonunda Ebu Cehil karakterine hayat veren isim, İngiliz aktör Wolfe Morris'tir. 1925 doğumlu olan Morris, karakterin o tavizsiz, kibirli ve karanlık yapısını beyaz perdeye muazzam bir yetenekle yansıtmıştır. Sinema dünyasında karakteristik yüz hatları ve güçlü oyunculuğuyla tanınan Morris, Ebu Cehil rolüyle İslam dünyasında "en çok nefret edilen sinema karakterlerinden biri" olmayı başararak oyunculuk gücünü kanıtlamıştır.

Filmde Ebu Cehil, Mekke'nin aristokrat yapısını ve statükoyu korumaya çalışan, İslam'ın getirdiği eşitlik ilkesine en sert tepkiyi veren figürdür. Özellikle Ammar bin Yasir ve ailesine uyguladığı işkence sahneleri, filmin dramatik yapısının kırılma noktalarından biridir. Wolfe Morris, karakterin içindeki nefreti sadece sözleriyle değil, bakışları ve beden diliyle de izleyiciye hissettirmiştir. Bedir Savaşı sahnelerindeki mağrur duruşu ve sonu, tarihteki gerçekliğe sadık kalınarak işlenmiştir.

EBU CEHİL'İ KİM SESLENDİRİYOR?

Karakterin Türkiye'deki başarısında oyuncu Wolfe Morris kadar, onu seslendiren usta sanatçının da payı büyüktür. Çağrı filminin Türkçe dublajında Ebu Cehil karakterini, Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz ismi Pekcan Koşar seslendirmiştir. Koşar'ın kendine has tonlaması, Ebu Cehil'in kibrini ve öfkesini Türk izleyicisi için çok daha etkileyici bir hale getirmiştir.