Çağla Şikel'in programı neden yok, bitti mi,Çağla Şikel hasta mı?

Televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri olan Çağla Şikel’in programının yayından kaldırılıp kaldırılmadığı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Programın sezon finali mi yaptığı yoksa tamamen sona mı erdiği henüz netlik kazanmazken, kanal yönetiminden gelecek açıklamalar izleyicilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN PROGRAMI NEDEN YOK?

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Çağla Şikel’in sunumuyla izleyiciyle buluşan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programının 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde yayınlanmaması dikkat çekti. Hafta içi her gün saat 10.45’te ekrana gelen programın yerine, yayın akışında Yasak Elma dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

İzleyiciler, programın neden yayınlanmadığını ve tamamen bitip bitmediğini merak ederken, konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programın sıkı takipçileri özellikle sunucu Çağla Şikel’in sağlık durumuna dair detayları araştırmaya başladı.

CANLI YAYININ YAPILMAMA NEDENİ AÇIKLANDI

Programın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yayın kesintisinin nedeni netlik kazandı. Açıklamada, sunucu Çağla Şikel’in yaşadığı kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle canlı yayının gerçekleştirilemediği ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İZLEYİCİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Aynı açıklama, Çağla Şikel tarafından da kişisel sosyal medya hesabının hikâyeler bölümünde paylaşıldı. Yapım ekibi, sunucuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede yeniden ekranlara dönmesinin beklendiğini belirtti.

PROGRAM NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Şu an için programın ne zaman yeniden yayınlanacağına dair net bir tarih paylaşılmadı. Ancak yapılan açıklamalara göre, Çağla Şikel’in sağlığına kavuşmasının ardından “Çağla ile Yeni Bir Gün” programının kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.