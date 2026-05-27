Türk televizyonlarının ve moda dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında bulunan ünlü isim, bu kez Çeşme tatilinde görüntülendiği yeni ilişkisiyle dikkat çekti. Peki, Çağla Şıkel kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Mertcan Tunca arasında kaç yaş fark var? Detaylar haberimizde.

ÇAĞLA ŞIKEL KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Çağla Şıkel, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Türkiye’nin en başarılı mankenlerinden biri olarak gösterilen Şıkel, kariyerine genç yaşlarda başladı ve kısa sürede moda dünyasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

ÇAĞLA ŞIKEL SEVGİLİSİ MERTCAN TUNCA ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Magazin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri de Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca arasındaki yaş farkı oldu. 47 yaşındaki Çağla Şıkel ile 34 yaşındaki Mertcan Tunca arasında 13 yaş fark bulunuyor.

Çeşme tatilinde birlikte görüntülenen çiftin uyumlu halleri dikkat çekerken, sosyal medyada ilişkileriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle plajda birlikte vakit geçirdikleri anlar ve jet sörf sırasında objektiflere yansıyan görüntüler magazin gündeminde geniş yer buldu.

Çiftin ilişkisine dair resmi bir açıklama yapılmasa da, görüntülenen kareler ikilinin birlikte keyifli bir tatil geçirdiğini ortaya koydu. Magazin kulislerinde konuşulan bu yeni birliktelik, yaz sezonunun en dikkat çeken haberlerinden biri olarak değerlendiriliyor.