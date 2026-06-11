“ Çağatay Ulusoy oyunculuğu bıraktı mı?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, ünlü oyuncunun kariyerine devam edip etmediği merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımlar sonrası konu yeniden gündeme taşınırken, iddialar tartışılmaya devam ediyor.

ÇAĞATAY ULUSOY OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Son günlerde Çağatay Ulusoy hakkında sosyal medyada yayılan “oyunculuğu bıraktı” iddiası kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin çok sayıda paylaşım dikkat çekti. Özellikle ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı öne sürülen bir açıklama, iddiaların hızla yayılmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Paylaşılan iddialara göre Çağatay Ulusoy’un hesabından “Derin yıpranmadan kaynaklı bitkinliğimin verdiği tahribatla ekran önündeki kariyerimi sonlandırmış bulunmaktayım. Şahsımı destekleyen tüm sevenlerime gönülden teşekkür ederim. Kamera arkasında şekillenecek yeni anlatılarla en kısa sürede sizlerle olacağım...” ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaşıldığı ileri sürüldü. Bu içerik kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, birçok kullanıcı konuyu araştırmaya başladı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan incelemeler ve ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Çağatay Ulusoy’un böyle bir paylaşımda bulunmadığı netlik kazandı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan mesajın gerçek olmadığı ve asılsız iddialardan ibaret olduğu belirlendi. Ünlü oyuncunun oyunculuğu bıraktığına dair herhangi bir resmi açıklaması bulunmadığı görüldü.