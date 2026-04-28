Bursa’da sağlık alanında uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu’nun vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklama ile duyurulan ölüm haberi, akademik ve tıbbi çevrelerde derin bir yankı uyandırdı. Nöroşirürji alanındaki çalışmaları, akademik kariyeri ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Çalıkoğlu’nun hayatı ve mesleki geçmişi merak konusu oldu. Peki, Çağatay Çalıkoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu neden öldü? Detaylar...

ÇAĞATAY ÇALIKOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu, Türkiye’de beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) alanında görev yapmış, akademik ve klinik çalışmalarıyla öne çıkan bir hekimdir. Tıp eğitimine 1988-1994 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış, uzmanlık eğitimini ise 1997-2003 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine 2003 yılında Erzurum Numune Hastanesi’nde başlayan Çalıkoğlu, burada 2009 yılına kadar aktif olarak görev yapmıştır. Ardından akademik kariyerine yönelerek Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır.

2011-2018 yılları arasında yardımcı doçent, 2018-2021 yılları arasında ise doçent olarak görev yapan Çalıkoğlu, nöroşirürji alanında özellikle omurga cerrahisi, endoskopik beyin cerrahisi ve minimal invaziv teknikler üzerine çalışmalar yürütmüştür. 2024 yılında Mudanya Üniversitesi’nde profesör unvanıyla akademik görevine devam etmiştir.

Mesleki alanda birçok ulusal ve uluslararası kursa katılmış, özellikle ileri spinal cerrahi, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve nöroendoskopik cerrahi teknikleri üzerine eğitimler almıştır. Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği gibi önemli mesleki kuruluşlara üyeliği bulunmaktadır.

ÇAĞATAY ÇALIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu’nun yaşı hakkında kamuya açık resmi bir doğum tarihi bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kesin yaş bilgisi doğrulanmış kaynaklar üzerinden net olarak paylaşılmamaktadır.

PROF. DR. ÇAĞATAY ÇALIKOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Çağatay Çalıkoğlu’nun vefatı, görev yaptığı VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak ölüm nedeni hakkında detaylı bir tıbbi açıklama veya resmi bilgi paylaşılmamıştır.

Sağlık camiasında derin üzüntü yaratan bu kayıp sonrası, Çalıkoğlu’nun akademik çalışmaları, klinik başarıları ve yetiştirdiği hekimlerle bıraktığı miras ön plana çıkmıştır. Nöroşirürji alanında özellikle ileri cerrahi tekniklere katkı sunan çalışmaları, meslek hayatı boyunca önemli referanslar arasında gösterilmiştir.