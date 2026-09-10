Çağan Şengül ile Zeynep Demirhan evlendi mi, ne zaman evlendi?

Çağan Şengül ve Zeynep Demirhan'ın ilişkisi, geçmişte yaşanan ayrılığın ardından yeniden gündeme geldi. İkilinin yeniden bir araya gelmesiyle başlayan süreçte yaşanan gelişmeler, sosyal medyada da ilgi gördü. Şengül ve Demirhan'ın hayranları “Evlendiler mi?”, “Ne zaman evlendiler?” sorularına yanıt ararken, çiftin özel hayatındaki son gelişme merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞAN ŞENGÜL İLE ZEYNEP DEMİRHAN EVLENDİ Mİ?

Şarkıcı Çağan Şengül ile influencer Zeynep Demirhan, geçmişte yaşadıkları ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek evlilik kararı aldı. İlişkilerini yeniden sürdürmeye başlayan çift, kısa süre içerisinde aldıkları evlilik kararıyla gündeme geldi. Çağan Şengül ve Zeynep Demirhan, 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

ÇAĞAN ŞENGÜL İLE ZEYNEP DEMİRHAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Çağan Şengül ile Zeynep Demirhan, 9 Ağustos 2026 tarihinde evlendi. Bir dönem ayrılık yaşayan çift, daha sonra yeniden bir araya geldi ve ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin evlilik haberi, geçmişte yaşadıkları ayrılık nedeniyle sosyal medyada da gündem oldu.

ÇAĞAN ŞENGÜL KİMDİR?

Çağan Şengül, şarkıları ve müzik çalışmalarıyla tanınan genç şarkıcılardan biridir. Yayınladığı parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Şengül, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şarkıcı, Zeynep Demirhan ile olan ilişkisi ve 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen evliliğiyle de gündeme geldi.

ZEYNEP DEMİRHAN KİMDİR?

Zeynep Demirhan, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan influencerlardan biridir. 19 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Demirhan, genç yaşlarda sosyal medyaya ilgi duymaya başladı. 2018 yılında YouTube ve Instagram'da içerik üretmeye başlayan Demirhan, zamanla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Çağan Şengül ile bir dönem ayrılık yaşayan Demirhan, daha sonra yeniden bir araya geldiği Şengül ile 9 Ağustos 2026 tarihinde evlendi.