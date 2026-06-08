Çağan Efe Ak kimdir? Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli?

Daha 17 dizisinin sevilen karakterlerinden Aras'a hayat veren Çağan Efe Ak, genç kuşağın öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncunun yaşamı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞAN EFE AK KİMDİR?

Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda reklam filmleriyle başlayan Ak, kısa sürede televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle genç yaşına rağmen üstlendiği başrol projeleriyle dikkat çekmektedir.

ÇAĞAN EFE AK KAÇ YAŞINDA?

Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

ÇAĞAN EFE AK NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur ve aslen Türkiye'nin İstanbul ilindendir.

ÇAĞAN EFE AK'IN KARİYERİ

Çağan Efe Ak, ilk kez reklam filmlerinde kamera karşısına geçti. Ardından sinema filmi Bir Gün Bir Çocuk ve televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Güldüy Güldüy Show Çocuk programında yer alan genç oyuncu, seslendirme çalışmaları da yaptı. Kariyerindeki en önemli çıkışlardan birini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde canlandırdığı başrol karakteriyle gerçekleştirdi.

Oyuncu ayrıca İçerde, Kod Adı Kırlangıç, Deha ve Daha 17 gibi yapımlarda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise Deliler: Fatih'in Fermanı, Ailecek Şaşkınız, Tozkoparan İskender: 1071, Tozkoparan İskender: Zafer ve Kardeş Takımı serisinde yer aldı.

2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Çağan Efe Ak, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilmektedir.