C Takımı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? C Takımı filmi ne zaman, nerede çekildi?

C Takımı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? C Takımı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan C Takımı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği C Takımı konusu, özeti ve C Takımı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. C Takımı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan C Takımı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. C Takımı filmini izleyecek olanların merak ettiği C Takımı konusu nedir, C Takımı oyuncuları kimler ve C Takımı özeti gibi konuları inceliyoruz.

C TAKIMI FİLMİ KONUSU

C Takımı, lise dönemlerinde sıkı bir dostluk kuran ancak yıllar içinde farklı yönlere savrulan bir grup arkadaşın yeniden bir araya gelmesiyle başlayan eğlenceli ve sürprizlerle dolu olayları anlatır. Ekibe, mahallenin eski kabadayılarından olan usta hırsız Necmi'nin dahil olmasıyla macera daha da karmaşık hâle gelir. Birbirinden renkli karakterlerin peş peşe yaşadığı komik durumlar ve aksiyon dolu anlar filmi keyifli bir seyirliğe dönüştürür.

C TAKIMI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü ve Billur Yılmaz gibi başarılı isimler yer almaktadır.

C TAKIMI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

C Takımı filminin çekimleri 2023 yılında İstanbul'un doğal ve hareketli atmosferiyle bilinen Beykoz ilçesinde başlamıştır.

