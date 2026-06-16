BYD’nin Türkiye pazarından çekildiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, “BYD Türkiye’den çekildi mi, faaliyetlerini durdurdu mu?” sorusu kullanıcılar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Elektrikli otomobil sektörünün önemli markalarından biri olan BYD’nin Türkiye planlarıyla ilgili son durum merak ediliyor.

BYD TÜRKİYE FABRİKA PROJESİNİ ASKIYA MI ALDI?

Küresel elektrikli araç pazarının en büyük üreticilerinden biri olan Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye’de planladığı fabrika yatırımıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirketin Manisa’da kurulması planlanan üretim tesisi sürecini askıya aldığı iddiası otomotiv gündeminde geniş yankı uyandırdı.

BYD TÜRKİYE YATIRIMI NEDEN ASKIYA ALINDI?

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li’nin Reuters’a verdiği açıklamaya göre, Türkiye’de planlanan üretim tesisinin kurulum süreci şu an için durduruldu. Şirket, üretime geçiş için net bir takvim bulunmadığını da açıkladı.

Li, şirket içi önceliklerin değiştiğini belirterek odağın Avrupa’daki diğer yatırım planlarına kaydırıldığını ifade etti.

ÖNCELİK MACARİSTAN YATIRIMI OLDU

BYD yönetimi, mevcut stratejide ilk önceliğin Macaristan’daki üretim tesisi olduğunu vurguladı. Szeged kentinde kurulan fabrikanın, Avrupa üretim ağının merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Şirketin bu tesisle birlikte Avrupa pazarında daha güçlü bir yer edinmeyi amaçladığı belirtiliyor.

TÜRKİYE İLE 1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye hükümeti ile Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yatırım için anlaşma imzalamıştı. Proje kapsamında yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedefleniyordu.

Ancak sahada henüz herhangi bir inşaat veya altyapı çalışmasının başlamadığı da biliniyor.

AVRUPA STRATEJİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

BYD, Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı tarifeleri aşmak için yerel üretim stratejisini hızlandırıyor. Şirket, bu kapsamda Avrupa’da doğrudan üretici konuma gelmeyi amaçlıyor.

Macaristan fabrikasının ardından ikinci üretim tesisi için de farklı ülkelerde lokasyon arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor.

STELLANTIS VE VOLKSWAGEN FABRİKALARI GÜNDEMDE

BYD’nin Avrupa’daki büyüme planları kapsamında Stellantis ve Volkswagen gibi üreticilere ait bazı atıl fabrikalarla ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle İtalya ve Fransa’daki tesislerin değerlendirildiği iddia ediliyor.

Şirketin sıfırdan fabrika kurmak yerine mevcut üretim altyapılarını devralma seçeneğini de masada tuttuğu ifade ediliyor.

BYD AVRUPA'DA YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Tüm bu gelişmeler, BYD’nin Avrupa pazarındaki stratejisinde önemli bir yeniden yapılanmaya gittiğini gösteriyor. Türkiye yatırımıyla ilgili sürecin geleceği ise şirketin yeni önceliklerine göre şekillenecek.