Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok? Buse Varol Gelin Evi'nden ayrıldı mı?

Güncelleme:
Show TV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelin Evi, 3 Şubat 2026 tarihli bölümüyle dikkat çeken bir gelişmeye sahne oldu. Programın sunucusu Buse Varol'un ekranda yer almaması, izleyiciler arasında kısa sürede merak konusu haline geldi. Peki, Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok? Buse Varol Gelin Evi'nden ayrıldı mı? Detaylar...

Show TV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelin Evi, 3 Şubat 2026 tarihli bölümüyle gündeme oturdu. Programın sevilen sunucusu Buse Varol'un bölümde yer almaması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada ve arama motorlarında kısa sürede yoğunlaşan sorular, "Buse Varol neden yok?" ve "Buse Varol Gelin Evi'nden ayrıldı mı?" başlıkları etrafında şekillendi.

BUSE VAROL GELİN EVİ'NDE NEDEN YOK, AYRILDI MI?

3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan Gelin Evi bölümünde Buse Varol, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programda yer almadı. Sunucunun durumu, yarışmacılar tarafından yapılan görüntülü arama ile ekrana taşındı ve böylece izleyiciler doğrudan bilgilendirildi.

Buse Varol, yayında yaptığı kısa ama net açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seyirciler kusura bakmasın, özür diliyorum onlardan, yarın beraber olacağız inşallah."

Bu açıklama, sunucunun yokluğunun geçici bir sağlık durumu ile ilgili olduğunu açıkça ortaya koydu. Program yapım ekibinden veya kanal yönetiminden ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
