Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok, ayrıldı mı?

Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan Gelin Evi programının 3 Şubat 2026 tarihli bölümünde Buse Varol'un yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında soru işaretlerine yol açtı. İzleyiciler, sevilen sunucunun programda neden bulunmadığını ve sunuculuk görevine devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

BUSE VAROL GELİN EVİ'NDE NEDEN YER ALMADI?

Show TV ekranlarında 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan Gelin Evi bölümünde, programın sunucusu Buse Varol izleyici karşısına çıkmadı. Merak konusu olan bu durumun nedeni kısa sürede netlik kazandı. Yapılan açıklamaya göre Varol, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle o günkü çekimlerde yer alamadı. Bölüm sırasında yarışmacılarla görüntülü görüşme yapan sunucu, izleyicilerden anlayış isteyerek, "Seyirciler kusura bakmasın, özür diliyorum. İnşallah yarın yeniden birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatında öğretmenlik bölümünde öğrenim gören Varol, 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması ile dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın ardından modellik yapan Varol, oyunculuk kariyerine Tozlu Yollar dizisiyle adım attı. Daha sonra birçok başarılı projede rol alan Varol; Sevda Kuşun Kanadında, Arka Sokaklar, Şehrin Melekleri, Kış Güneşi, Rüya ve Payitaht: Abdülhamid gibi yapımlarla ekranlarda yer aldı. Buse Varol, Mayıs 2018'de şarkıcı Alişan ile evlendi ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.