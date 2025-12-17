Bursaspor Hapoel Holon basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverlerin merakla beklediği FIBA Şampiyonlar Ligi maçında Bursaspor, İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş bilgileri ile birlikte maçın canlı yayın seçeneklerine odaklanmış durumda.

BURSASPOR – HAPOEL HOLON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor ile Hapoel Holon arasında oynanacak olan FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, tabii Spor 6 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

BURSASPOR – HAPOEL HOLON MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, tabii Spor 6 kanalını kullanarak maçı canlı olarak takip edebilir. Yayın, Türksat uydusu ve tabii'nin dijital platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR – HAPOEL HOLON MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Bursaspor – Hapoel Holon mücadelesi, 17 Aralık Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

BURSASPOR – HAPOEL HOLON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Kritik mücadele, grubun kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biri olacak.

BURSASPOR – HAPOEL HOLON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Bursa'da bulunan Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeşil-beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.