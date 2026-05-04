Bursa okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Bursa'da okul yok mu, Bursa hava yağmurlu mu? (BURSA VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

Bursa Valiliği, 5 Mayıs Salı günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU

GENEL HAVA DURUMU

Bursa’da 5 Mayıs Salı günü bahar havası etkisini sürdürüyor. Gün boyunca parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir gökyüzü beklenirken, şehir genelinde ılıman ve stabil bir hava hakim olacak.

SICAKLIK DURUMU

Kentte günün en yüksek sıcaklığının 21°C, en düşük sıcaklığının ise 11°C civarında olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde daha ılıman bir hava etkili olacak.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Bursa’da Salı günü için yağış beklenmiyor. Gün genelinde kurak ve sakin hava koşulları öne çıkarken, kısa süreli bulut geçişleri dışında önemli bir meteorolojik risk bulunmuyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgârın genellikle hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklıkta küçük değişimlere neden olabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Bursa’da bahar mevsimine uygun, ılık ve çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak. Yağış beklenmemesi günlük yaşam ve açık hava planları açısından olumlu bir tablo oluşturuyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.