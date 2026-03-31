Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden alınacak mı, Mustafa Bozbey yerine kim gelecek? Mustafa Bozbey ne yaptı?

Bursa’da son dakika gelişmeleri sonrası şehir gündemi adeta karıştı. Mustafa Bozbey’in geleceği ve belediye yönetimindeki olası değişiklikler merak konusu oldu. Bozbey’in görevine devam edip etmeyeceği, yerine kim geleceği ve yaşanan süreçte neler olacağı merak ediliyor. Tüm ayrıntılar ve olası senaryolar haberin detaylarında…

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Siyaset kariyerinde özellikle yerel yönetim alanında öne çıkmış ve Nilüfer Belediyesi Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Belediye hizmetleri ve sosyal projelerle tanınan Bozbey, Bursa’daki siyasi ve idari çalışmalarıyla biliniyor.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Mustafa Bozbey 31 Mart 2026 sabahı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bozbey’e yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” yer almaktadır. Soruşturma, Nilüfer ilçesindeki inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yapıldığı iddialarına odaklanıyor.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesindeki bazı inşaat projelerinde usulsüz emsal artışı yapıldığı ve bunun karşılığında rüşvet alındığı iddia ediliyor. 31 Mart 2026 sabahı, Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarına el konuldu.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında;

Eşi Seden Bozbey

Kızı Side Bozbey Gürer

Kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey

Nilüfer Belediyesi eski çalışanları ve rüşvete aracılık eden kişiler

İş insanları Fuat, Yusuf, Ferhat ve Faruk Bakgör gibi çok sayıda kişi bulunuyor.

Ayrıca, firari olan 4 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor: Abdülkadir Alkan, Naci Abay, Şevket Gündüz ve Tuğrul Kutluay.