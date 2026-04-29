Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 28 Nisan 2026 saat 09.00 ile 3 Mayıs 2026 saat 18.00 arasında, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu mahallelerin çeşitli cadde ve sokaklarında, olası arızalara bağlı olarak gün içinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Kırçiçeği Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 29 Nisan 2026 tarihinde saat 17.30 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Hasat Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 29 Nisan 2026 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi Demetevler Caddesi ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

