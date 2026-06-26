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Bursa Bülbülü oyuncuları ve karakterleri!

Bursa Bülbülü oyuncuları ve karakterleri!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bursa Bülbülü konusu, özeti ve Bursa Bülbülü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bursa Bülbülü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bursa Bülbülü filminde güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrolde Ata Demirer bulunurken, filmde ayrıca Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Baykal ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler de rol almaktadır. Film, geniş kadrosuyla hem komedi hem de nostalji unsurlarını bir araya getirir.

Oyuncu ve karakterler

• Ata Demirer - Cengiz/Metin Akpınar

• Cem Gelinoğlu - Taşkın

• Özge Özacar - Arzu

• Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin

• Melek Baykal - Zeliha

• Celil Nalçakan - Osman

• Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih

• Neslihan Arslan - Bülent Ersoy

• Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah

• Seda Türkmen - Sevda

• Bedir Bedir - Cazgir

• Erkan Taşdöğen - Fahrettin Aslan

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bursa Bülbülü, Bursa’da yaşayan ve müzikle iç içe bir hayat süren Cengiz’in kaset çıkarma hayalini konu alır. Bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz, daha büyük bir sahneye çıkmak için mücadele ederken beklenmedik olayların içine sürüklenir. Hikâye, müzik, dostluk ve hayaller etrafında gelişen eğlenceli ve duygusal bir yolculuğu anlatır.

BURSA BÜLBÜLÜ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Bursa Bülbülü gerçek bir hikâyeye dayanmamaktadır. Film, tamamen kurgu bir senaryodur ve Ata Demirer tarafından yazılmış özgün bir hikâyeyi konu alır. Ancak 1980’li yılların atmosferi, gazino kültürü ve dönemin sosyal yaşamı gerçekçi bir şekilde yansıtılarak izleyiciye nostaljik bir dünya sunulmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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