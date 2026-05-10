Burnley Aston Villa maçı hangi kanalda, Burnley Aston Villa nereden CANLI izlenir?

Premier Lig'in son haftalarına girilirken her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde, ada futbolunun tutkunları "Burnley - Aston Villa nereden CANLI izlenir?" sorgusunu dijital ortamlarda hız kazandırdı. Hem zirve yarışını hem de düşme hattını yakından ilgilendiren bu 90 dakikanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, başlama saati ve şifresiz izleme seçeneklerine dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte Turf Moor'daki büyük kapışmanın canlı yayın kanalları ve platform bilgileri...

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 36. haftasında sahne alacak olan bu dev randevu, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğünü çalacağı ve nefeslerin tutulacağı mücadelenin başlama saati 16:00 olarak açıklandı.

MAÇI CANLI İZLE: BURNLEY - ASTON VILLA HANGİ KANALDA?

Burnley ile Aston Villa arasındaki bu zorlu karşılaşma, Türkiye'de Premier Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Media Group tarafından ekranlara taşınacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar için adres:

• beIN Sports 3: Karşılaşma, yüksek yayın kalitesiyle bu kanaldan naklen yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyon üzerinden veya dijital platformlardan izlemek isteyen futbolseverler için erişim detayları şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• Yayın; Türksat uydusu, beIN Connect ve TOD internet platformları üzerinden şifreli olarak abonelerin erişimine sunulacaktır.

KRİTİK RANDEVU TURF MOOR STADYUMU'NDA

Ev sahibi Burnley, taraftarının desteğiyle ligde tutunma şansını sürdürmek için Turf Moor Stadyumu’nda puan savaşı verecek. Öte yandan Unai Emery’nin yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda hata yapmayarak ilk 4 yarışındaki yerini sağlama almayı amaçlıyor.