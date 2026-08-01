"Burcu Köksal kimdir, Burcu Köksal hangi partili?" sorusu, siyaset gündemindeki gelişmelerin ardından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı, mesleği, doğum yeri, siyasi geçmişi ve parti değişikliğine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, kamuoyu Köksal hakkında güncel bilgileri araştırmayı sürdürüyor.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Afyonkarahisar'da tamamlayan Köksal, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Afyonkarahisar Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlayan Köksal, hukuk alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

MESLEKİ VE SOSYAL ÇALIŞMALARI

Avukatlık mesleğini sürdürdüğü dönemde Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonu'nda görev alan Burcu Köksal, kadın hakları ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlendi. Bunun yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu'nda görev aldı, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sosyal sorumluluk faaliyetlerine katıldı.

SİYASİ KARİYERİ

Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25, 26, 27 ve 28. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği sürecinde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev alırken, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Meclis çalışmalarında özellikle çocukların istismardan korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik araştırma komisyonlarında aktif görev üstlenerek çeşitli yasal düzenlemelerde çalıştı.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, bu başarıyla kentin tarihindeki ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Belediye başkanlığı görevinde şehircilik, sosyal belediyecilik ve altyapı projelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BURCU KÖKSAL HANGİ PARTİLİ?

Burcu Köksal, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yaptı ve milletvekilliği ile belediye başkanlığı görevlerine bu partiden seçildi. Güncel siyasi gelişmeler doğrultusunda ise CHP'den ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı ve siyasi çalışmalarını AK Parti bünyesinde sürdürmektedir.

BURCU KÖKSAL'IN ÖZEL HAYATI

Hukukçu ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Burcu Köksal, Yasin Köksal ile evlidir ve bir çocuk annesidir. Siyasi yaşamının yanı sıra sosyal projelerde de aktif rol alan Köksal, Afyonkarahisar'ın gelişimi için çalışmalarına devam etmektedir.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.