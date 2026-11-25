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Burak Hakkı'nın eşi, 2001'de evlendiği manken Sema Şimşek'ti. Çift Şubat 2012'de boşandı; bu evlilikten Rüzgar adında bir oğulları var. Oyuncu, eski podyum arkadaşı Murat Mısırlı'yı evinde ziyaret ettiği fotoğrafların 24 Kasım 2026'da paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

BURAK HAKKI'NIN EŞİ KİM?

Burak Hakkı'nın bilinen tek evliliği Sema Şimşek'le. İkisi de mankenlik yapan çift 2001'de evlendi. Oğulları Rüzgar 2008'de doğdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik Şubat 2012'de boşanmayla bitti.

Boşanmadan sonra Yunan manken Hara Pappa ile birlikte olan Hakkı, Pappa ile sözlendi. Çiftin nikâh hazırlığında olduğu yazıldı, ama bu ilişki de ayrılıkla sonuçlandı.

BURAK HAKKI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Burak Hakkı'nın bir çocuğu var: Sema Şimşek'le evliliğinden 2008'de doğan oğlu Rüzgar.

BURAK HAKKI NEDEN GÜNDEMDE?

Burak Hakkı, Kenan İmirzalıoğlu ve Atilla Saral, yaklaşık yedi yıldır ALS hastalığıyla yaşayan eski manken Murat Mısırlı'yı evinde ziyaret etti. Üçü de 1990'larda Mısırlı ile aynı podyumlarda yürümüştü. Buluşmanın fotoğraflarını Atilla Saral, 24 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından "Can arkadaşlar" notuyla paylaştı.

Mısırlı, haziran ayında 58. yaş gününü evinde, eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet'le kutlamıştı. Eski manken, hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor.

BURAK HAKKI KİMDİR?

Burak Hakkı, mankenlikten oyunculuğa geçen bir isim. 1994'te Best Model of Turkey yarışmasını kazandı ve yaklaşık 10 yıl podyumda kaldı. Bu dönemde binden fazla defilede yürüdü, 16 reklam filminde oynadı.

Oyunculuğa 2000 yılında başladı. Kamera önüne ilk kez o yıl Zehirli Çiçek dizisiyle geçti.

BURAK HAKKI KAÇ YAŞINDA?

Burak Hakkı 54 yaşında. Oyuncu 23 Mayıs 1972'de doğdu.

BURAK HAKKI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burak Hakkı, Zehirli Çiçek'ten sonra Günah (2001-2002), Gurbet Kadını (2003), Kırık Ayna (2003), Yeniden Çalıkuşu (2005) ve Son Yüzleşme (2005) dizilerinde oynadı.

Onu geniş bir izleyici kitlesine tanıtan işler Kaybolan Yıllar (2006-2007) ve iki yıl ekranda kalan Dudaktan Kalbe (2007-2009) oldu. Ardından Küçük Kadınlar (2009-2010) geldi. Üç Arkadaş (2014), Mayıs Kraliçesi (2015), Diriliş Ertuğrul ve İkizler Memo-Can da rol aldığı yapımlar arasında.

BURAK HAKKI NE İŞ YAPIYOR?

Burak Hakkı son yıllarda İstanbul'dan uzakta, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde yaşıyor. Köyde satın aldığı yaklaşık 35 bin metrekarelik araziye bir çiftlik kurdu, burada organik tarım yapıyor. Ekim 2026'da topladığı ürünlere sipariş yağdığı haberleri çıktı.

Kasımda da ceviz satışıyla konuşuldu. Kilosunu 480 liradan sattığı cevizlere gelen talebe yetişemediği yazıldı.