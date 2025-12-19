Haberler

Burak Can Aras kimdir? Jasmine dizisinin Tufanı Burak Can Aras kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
Burak Can Aras, son dönemin dikkat çeken projelerinden "Jasmine" dizisinde Tufan karakteriyle ekrana geldi. İzleyiciler, genç oyuncunun hayatını, kariyerini ve performansıyla ilgili bilinmeyenleri merak ediyor. Burak Can Aras'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve oyunculuk yolculuğu hakkında detaylar, sosyal medyada sıkça araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Peki, Burak Can Aras kimdir? Jasmine dizisinin Tufanı Burak Can Aras kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BURAK CAN ARAS KİMDİR?

Burak Can Aras, oyunculuk alanında kariyer yapan genç bir sanatçıdır. Tiyatro ve dizi projelerinde rol alarak adını duyurmuş, sahne deneyimleriyle de kendini geliştirmiştir.

BURAK CAN ARAS KAÇ YAŞINDA?

Burak Can Aras, 29 Kasım 1997 doğumlu olup 28 yaşındadır.

BURAK CAN ARAS NERELİ?

Burak Can Aras, Türkiye'nin Kars şehrinde dünyaya gelmiştir.

BURAK CAN ARAS'IN KARİYERİ

Aras, oyunculuk eğitimine ortaokulda Duru Tiyatro'da başlamış, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında "Merhamet" dizisiyle profesyonel oyunculuk deneyimi yaşamış, 2015 yılında Sadri Alışık Akademi Konservatuarı'nı birincilikle tamamlamıştır. Aynı yıl Sadri Alışık-Çolpan İlhan Tiyatrosu oyuncu kadrosuna katılarak ilk sahne deneyimini "Esaretin Bedeli" oyununda elde etmiştir. Eğitim ve sahne deneyimleriyle kariyerini hem televizyon hem tiyatro alanında geliştirmeye devam etmektedir.

