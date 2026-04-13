Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? En son anket sonuçları partilerin aldıkları oy oranları!

Ara seçim tartışmalarının yeniden yoğunlaştığı ve siyasi gündemin hareketlendiği bu dönemde, seçmen eğilimlerine ilişkin yapılan kamuoyu araştırmaları yakından takip ediliyor. Peki, bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? En son anket sonuçları partilerin aldıkları oy oranları haberimizde.

EN SON ANKET SONUÇLARI PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI

Son dönemde yayımlanan araştırmalar, özellikle GENAR ve Areda-Survey tarafından paylaşılan anket sonuçları üzerinden değerlendirilmektedir. Bu anketlerde; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerin oy oranları detaylandırılmıştır.

GENAR araştırma şirketinin açıkladığı son verilere göre:

AK Parti: %34.2

CHP: %31.8

DEM Parti: %8.9

MHP: %8.6

İYİ Parti: %5.2

Zafer Partisi: %3.1

Anahtar Partisi: %2.5

Yeniden Refah Partisi: %2.3

Saadet Partisi: %1.1

TİP: %1.0

Bu sonuçlara göre AK Parti birinci parti konumunu korurken, CHP ikinci sıradaki yerini sürdürmektedir. DEM Parti ve MHP ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer almaktadır.

Areda-Survey tarafından paylaşılan ikinci anket çalışmasında ise tablo şu şekildedir:

AK Parti: %34

CHP: %29.2

DEM Parti: %8.7

MHP: %8.1

İYİ Parti: %5.6

Anahtar Partisi: %4.6

Zafer Partisi: %3.9

Bu verilere göre Areda-Survey araştırmasında da AK Parti birinci sırada yer alırken CHP ikinci sıradaki konumunu korumaktadır. DEM Parti ve MHP’nin oy oranları birbirine yakın seviyelerde seyretmektedir. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Partisi ise daha alt sıralarda konumlanmaktadır.

